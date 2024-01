AD Ports, CMA CGM e Ecocean unem forças para preservar a biodiversidade marinha no Porto Khalifa

David Gatward, diretor de Engenharia e Serviços Técnicos (ETS, na sigla em inglês) do Grupo AD Ports, declarou: “Entendemos que a infraestrutura que desenvolvemos serve à nossa economia, indústria e comunidade. Ao mesmo tempo, a manutenção da biodiversidade é fundamental para os processos de sustentação da vida. No Grupo AD Ports ETS, projetamos com a sustentabilidade em mente e reformamos as estruturas existentes para garantir um legado sustentável para a comunidade local. É vital adaptar nossa infraestrutura para melhorar as condições ambientais e, ao mesmo tempo, projetar conscientemente novos projetos com a sustentabilidade como consideração principal.”

Félix de Carpentier, vice-presidente do Grupo - Sustentabilidade, CMA CGM, disse: “A preservação da biodiversidade faz parte do pilar 'Atuando pelo Planeta' da CMA CGM, no centro dos compromissos de sustentabilidade do Grupo. Há anos trabalhamos com especialistas para entender melhor os mecanismos de sua preservação e apoiar projetos de proteção e restauração que contribuam para reduzir a pegada ambiental das atividades humanas.”