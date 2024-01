Desafio SWAT dos EAU é oportunidade para conhecer as equipes de elite da SWAT do mundo, diz Serviço de Polícia de Londres - Canadá

DUBAI, 15 de janeiro de 2024 (WAM) -- O superintendente Scott Guilford, do Serviço de Polícia de Londres, Canadá, chefe da Divisão Uniformizada, enfatizou a importância do Desafio SWAT dos EAU como uma oportunidade de treinar e competir com a elite mundial. Ele observou que o envolvimento com essas equipes de alto nível ajuda a identificar áreas de melhoria e alimenta sua motivação para atingir e superar seu nível de proficiência.

Em relação à prontidão da equipe, Guilford destacou ainda o compromisso da Unidade de Resposta a Emergências (ERU, na sigla em inglês) em manter um alto nível de preparação. Essa dedicação é evidente em suas intensas sessões de treinamento semanais. E acrescentou: “A equipe participa ativamente de competições locais de tiro, obtendo resultados excepcionais de forma consistente. Temos muito orgulho de seus desempenhos sempre de alto nível.”

Guilford continuou: “Adotamos uma estratégia completa em nossas táticas, concentrando-nos na proficiência abrangente em todos os aspectos. Nossa filosofia de treinamento gira em torno da crença de que 'suave é rápido', destacando a importância da execução perfeita para otimizar a eficiência.”