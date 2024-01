Emirados Árabes Unidos participará dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno na Coreia do Sul

A participação da dupla dos Emirados Árabes Unidos na competição olímpica é uma grande conquista, especialmente porque vem através de vagas de qualificação, coroando seus esforços no último período, que começou com o Campeonato dos Emirados Árabes Unidos no Ski Dubai em outubro de 2022. Em seguida, houve a participação em várias competições locais europeias para ganhar mais exposição e elevar o nível técnico dos jogadores.

Além disso, eles passaram por acampamentos de desenvolvimento em vários resorts de neve na Suíça, Áustria, França e Nova Zelândia, com o objetivo de ganhar mais exposição, elevar o nível técnico e acumular pontos. As eliminatórias e os pontos acumulados pelos jogadores no Campeonato Mundial Júnior de Esqui da FIS na Nova Zelândia, em agosto passado, contribuíram para a classificação para os Jogos Olímpicos de Gangwon.

Para participar, os jogadores devem obter uma licença internacional emitida pela Federação Internacional de Esqui e ter entre 15 e 18 anos de idade. E também devem ter participado de um campeonato anterior, um requisito que ambos os jogadores dos Emirados Árabes Unidos atendem.

Fares Al Mutawa, secretário-geral do Comitê Olímpico Nacional dos Emirados, destacou a importância da participação dos atletas dos EAU em eventos importantes como prova do nível avançado alcançado pelo movimento olímpico no país. Ele enfatizou o apoio e a crença da sábia liderança na capacidade dos jovens, sua prontidão para competir com atletas de elite e a determinação dos campeões em atingir seus objetivos.

Al Mutawa expressou o compromisso do comitê em apoiar os talentos esportivos nacionais, alinhando-se com a visão estratégica de capacitar os atletas e seguindo as diretrizes do xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-governador de Dubai e presidente do Comitê Olímpico Nacional, ao promover a comunicação e o apoio contínuos aos atletas para melhorar seu desempenho e alcançar os melhores resultados para os esportes dos Emirados.

Hamel Ahmed Al Qubaisi, vice-presidente da Federação de Esportes de Inverno dos Emirados Árabes Unidos, disse que a participação dos Emirados é um marco importante para a futura participação nos Jogos Olímpicos de Inverno em Cortina, Itália, em 2026. Isso também apoia os registros de participação dos Emirados Árabes Unidos na Federação Internacional de Esqui e no Comitê Olímpico Internacional.