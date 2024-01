Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo destaca progresso notável em 2023

Al Zaabi acrescentou: "Estamos construindo um sistema nacional de AML/CFT que é sustentável e de longo prazo, com recursos para combater os riscos emergentes.

Ao olharmos para 2024, o envolvimento com o setor privado continuará a ser uma parte essencial de nossa estratégia com a participação da Iniciativa Público-Privada nacional, o Fórum de Parceria AML/CFT dos EAU, que agora conta com a participação de mais de 50 organizações e, em 2023, publicou um importante white paper sobre o compartilhamento de informações estratégicas. Além disso, o Escritório patrocinou grandes eventos do setor em 2023, como o Fórum Risk 4.0 na Semana Financeira de Abu Dhabi e a Cúpula Mundial de Polícia em Dubai."

Os destaques de 2023 incluíram a conclusão de novos Tratados de Assistência Jurídica Mútua, elevando o total para 45, e visitas continentais bilaterais a mais de 20 países e agências. No período de janeiro de 2023 a outubro de 2023, os EAU enviaram 200 solicitações de Assistência Jurídica Mútua Externa para facilitar a investigação de tipologias de Financiamento do Terrorismo (FT), Lavagem de Dinheiro (ML) e delitos antecedentes.

Os Emirados se tornaram o primeiro país árabe a participar do Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro e receberam o status de "observador". O valor total das multas de AML/CFT impostas pelas autoridades de supervisão do país no período de janeiro a outubro atingiu mais de AED 249 milhões (quase USD 68 milhões), em comparação com AED 76 milhões em 2022, representando um aumento de mais de três vezes.

Outro passo importante é a implementação da Resolução do Gabinete nº (111) de dezembro de 2022 sobre a Regulamentação de Ativos Virtuais e Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) para aprimorar uma estrutura regulatória robusta e apoiar a inovação no setor. A avaliação de risco do VASP foi atualizada para identificar e avaliar os riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo que emergem dos VASPs.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), a Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities (SCA) e a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) foram identificados como autoridades de supervisão para os VASPs.