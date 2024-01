Grupo EDGE recebe delegação de alto nível do Governo de São Paulo

ABU DHABI, 15 de janeiro de 2024 (WAM) -- A EDGE, um dos principais grupos de tecnologia avançada e defesa do mundo, recebeu uma delegação de alto nível de autoridades do Governo do Estado de São Paulo em sua sede e em suas instalações de fabricação e testes em Abu Dhabi.

Durante a visita de três dias, a delegação se reuniu com a gerência do Grupo EDGE e outras partes interessadas importantes de Abu Dhabi com o objetivo de explorar possíveis investimentos e parcerias na região do Estado de São Paulo.

Mansour Al Mulla, diretor-geral e CEO do Grupo EDGE, recebeu a delegação, que foi liderada por Felicio Ramuth, vice-governador de São Paulo, juntamente com Lucas Ferraz, secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, e Alexandre Nepomuceno, assessor internacional da Secretaria de Segurança Pública. A reunião dá continuidade às visitas anteriores da EDGE a São Paulo em 2023, que resultaram na assinatura de vários acordos de parceria estratégica nos ecossistemas locais de defesa e fabricação de tecnologia.