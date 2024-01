Inclusão foi um fator-chave para o sucesso da COP28, diz Sultan Al Jaber à WAM

O presidente da COP28 também apreciou o papel do comitê de mídia da conferência, liderado pelo xeique Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan, presidente do National Media Office. "O comitê de mídia destacou a excelência e a experiência dos Emirados Árabes Unidos em planejamento para o futuro, desenvolvimento econômico e diversificação, criando conhecimento, habilidades e empregos e fornecendo um modelo excepcional para o desenvolvimento socioeconômico sustentável", destacou.

De acordo com Dr. Sultan Al Jaber, a presidência da COP28 implementou a abordagem do pai fundador, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, na comunicação eficaz com a comunidade internacional e na construção de boas relações e parcerias qualitativas que são do interesse da nação e da comunidade global. "Foi assim que conseguimos realizar uma COP histórica, que colocará o mundo nos trilhos e manterá o 1,5C dentro do alcance. Unimos o mundo em torno de uma resposta histórica ao Balanço Global, por meio do 'Consenso dos Emirados Árabes Unidos', que apresentou um pacote de resultados ambiciosos e equilibrados em toda a agenda climática. Pela primeira vez em uma COP, isso incluiu um acordo sobre a transição dos combustíveis fósseis para os sistemas de energia de forma justa, ordenada e equitativa", declarou.

O presidente da COP28 disse ainda que a Agenda de Ação da COP28, com seus quatro pilares, abrangeu todos os aspectos da agenda climática. "Por exemplo, mais de 133 países aderiram à nossa meta global de triplicar as energias renováveis e dobrar a eficiência energética; 159 países assinaram a Declaração dos Emirados Árabes Unidos sobre Agricultura, Alimentação e Clima; e 147 países assinaram a Declaração dos Emirados Árabes Unidos sobre Clima e Saúde", lembrou como destaques.

"O Consenso dos Emirados Árabes Unidos também chegou a um acordo sobre a meta global sem precedentes de triplicar a capacidade de energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030, além de um claro apelo para reduzir rapidamente o metano e outros gases que não sejam de CO2 nesta década. Em outra novidade global, a COP28 criou, operacionalizou e começou a capitalizar o fundo para lidar com perdas e danos e fez recomendações significativas para transformar o sistema internacional de financiamento climático", falou ainda.

Na entrevista, Al Jaber lembrou que a COP28 mobilizou mais de US$ 85 bilhões para a ação climática, incluindo US$ 3,5 bilhões para o Fundo Verde para o Clima, mais de US$ 187 milhões para o Fundo de Adaptação e US$ 129 milhões para o Fundo para os Países Menos Desenvolvidos. Ressaltou ainda que o Banco Mundial anunciou um aumento de US$ 9 bilhões anuais para 2024 e 2025 para financiar projetos relacionados ao clima, enquanto os bancos multilaterais de desenvolvimento anunciaram um aumento de mais de US$ 22 bilhões para a ação climática. "Tudo isso se soma a um verdadeiro divisor de águas para o financiamento climático, que é o lançamento do ALTÉRRA pelos Emirados Árabes Unidos. Esse será o maior veículo de investimento privado do mundo para ações climáticas, com um fundo de aceleração de US$ 25 bilhões para direcionar o investimento para projetos de tecnologia limpa e energia renovável, e um fundo de US$ 5 bilhões para fornecer capital de mitigação de risco para incentivar os fluxos de investimento no Sul Global. Por fim, a ALTÉRRA tem como objetivo mobilizar US$ 250 bilhões em todo o mundo até 2030, todos focados em soluções para a mudança climática", informouo presidente da COP28.

Com relação à visão para a redução de emissões no setor global de petróleo e gás, o Dr. Al Jaber enfatizou a importância do realismo e do equilíbrio. Reconhecendo a importância do setor na economia global, ele disse que a presidência da COP28 exigiu uma transição organizada, responsável, justa e lógica no setor de energia para garantir o crescimento econômico e social sustentável juntamente com a redução de emissões. Isso requer investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões em todos os estágios de produção e uso de petróleo e gás. Acrescentou que também é importante aprimorar o desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de carbono, o que pode ajudar a reduzir a pegada de carbono de setores difíceis de serem eliminados, como a produção de cimento, alumínio e aço.