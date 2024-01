Ministro do Exterior dos EAU faz ligações telefônicas com seus colegas britânicos e israelenses e representante da ONU para Gaza

ABU DHABI, 15 de janeiro de 2024 (WAM) -- O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores dos Emirados, fez ligações telefônicas com David Cameron, secretário de Estado das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido; Israel Katz, ministro das Relações Exteriores de Israel, e Sigrid Kaag, coordenadora-sênior Humanitária e de Reconstrução das Nações Unidas para Gaza.

O xeique Abdullah discutiu com os ministros das Relações Exteriores da Grã-Bretanha e de Israel e com Sigrid Kaag os últimos acontecimentos na região do Oriente Médio e suas repercussões na paz e na segurança regional e internacional, bem como a importância de aumentar os esforços regionais e internacionais para interromper a deterioração das condições humanitárias dos civis em Gaza e para melhorar a resposta humanitária urgente às necessidades do povo de Gaza.

O ministro do Exterior emirático também enfatizou que os Emirados Árabes Unidos estão empenhados em cooperar com a comunidade internacional para acabar com o extremismo, a tensão e a escalada da violência na região e trabalhar para apoiar a paz e o estabelecimento de um Estado palestino independente. Ele indicou que a prioridade imediata é acabar com a violência e proteger a vida de todos os civis, de acordo com a lei humanitária internacional, para que eles não sejam o alvo do conflito, enfatizando a importância da libertação de todos os detidos.