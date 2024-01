Pesquisa do Fórum Econômico Mundial prevê incerteza econômica esperada para 2024

"As últimas Perspectivas dos Economistas-Chefes destacam a natureza precária do ambiente econômico atual", disse Saadia Zahidi, diretora-geral do Fórum Econômico Mundial. "Em meio à aceleração das divergências, a resiliência da economia global continuará a ser testada no próximo ano. Embora a inflação global esteja diminuindo, o crescimento está estagnado, as condições financeiras permanecem apertadas, as tensões globais estão se aprofundando e as desigualdades estão aumentando - destacando a necessidade urgente de cooperação global para criar impulso para um crescimento econômico sustentável e inclusivo."

A perspectiva para o Sul da Ásia e para o Leste da Ásia e Pacífico permanece positiva e praticamente inalterada em comparação com a última pesquisa, com uma forte maioria (93% e 86%, respectivamente) esperando um crescimento pelo menos moderado em 2024. A China é uma exceção, com uma maioria menor (69%) esperando um crescimento moderado, já que o consumo fraco, a produção industrial menor e as preocupações com o mercado imobiliário pesam sobre as perspectivas de uma recuperação mais forte.

Na Europa, a perspectiva enfraqueceu significativamente desde a pesquisa de setembro de 2023, com a parcela de entrevistados que espera um crescimento fraco ou muito fraco quase dobrando para 77%. Nos Estados Unidos e no Oriente Médio e Norte da África, a perspectiva também é mais fraca, com cerca de seis em cada 10 entrevistados prevendo um crescimento moderado ou mais forte este ano (abaixo dos 78% e 79%, respectivamente). Há um aumento notável nas expectativas de crescimento para a América Latina e o Caribe, a África Subsaariana e a Ásia Central, embora as opiniões continuem sendo de um crescimento moderado em geral.

