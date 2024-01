PIB dos Emirados Árabes Unidos crescerá mais de 5% em 2024, projeta S&P

Questionada sobre o desempenho do setor imobiliário dos Emirados Árabes Unidos diante das mudanças econômicas globais, Leskova declarou: “Até o momento, os Emirados e Dubai, mais especificamente, permaneceram relativamente imunes aos ventos contrários da economia global, graças à sensibilidade limitada às taxas de juros e à inflação contida. Apesar das taxas de juros mais altas, o número de transações hipotecárias continuou a crescer em Dubai, com mais de 80% das transações imobiliárias sendo concluídas em dinheiro. Em contraste, o mercado imobiliário europeu tem sido marcado pelo enfraquecimento do poder de compra desde 2022 devido às altas taxas de juros e à inflação relativamente mais alta. O mercado da China também continua desafiador para suas incorporadoras alavancadas, com as margens se estreitando à medida que os preços caem, pressionando a lucratividade. O cenário ficou um pouco mais claro nos EUA, onde a demanda aumentou no início de 2023 após uma desaceleração.”

"O perfil dos compradores evoluiu um pouco desde 2022, com um aumento acentuado de compradores russos, que se tornaram um dos maiores grupos de investidores em Dubai", enfatizou Leskova. “Esperamos que isso seja temporário, com indianos, europeus e compradores do CCG permanecendo como os maiores investidores, de acordo com a tendência histórica. Dubai ainda permanece muito mais atraente como oportunidade de investimento do que outros emirados, apesar das notícias sobre hotéis para jogos em RAK e do crescimento econômico geral do país.”