Aeroporto de Sharjah registra mais de 15,3 milhões de passageiros em 2023

Também foram acrescentados três novos destinos para carga aérea, incluindo Houston, nos Estados Unidos, Kigali, em Ruanda, e Nasik, na Índia.

Ali Salim Al Midfa, presidente da Autoridade do Aeroporto de Sharjah, declarou: "Esses resultados positivos mostram a reputação do Aeroporto de Sharjah e seu notável potencial em oferecer serviços eficientes e de alto nível. A Autoridade está ansiosa para continuar com esses resultados, que ajudarão a posicionar o aeroporto como um destino preferencial para viagens e cargas na região".

O xeique Faisal bin Saoud Al Qassimi, diretor da Autoridade do Aeroporto de Sharjah, disse: "O aumento notável no número de passageiros que viajam pelo Aeroporto de Sharjah é resultado do compromisso inabalável da Autoridade em oferecer serviços de alto nível e se manter alinhada com os recentes desenvolvimentos tecnológicos, garantindo assim uma experiência de viagem rápida e confortável que posiciona o aeroporto como um centro de viagens preferido. Além disso, confirmamos nossos esforços contínuos para elevar a reputação do aeroporto em nível global, especialmente à luz de nossa participação ativa em fóruns internacionais, parcerias robustas e colaboração para construir o ecossistema de negócios e diversificar as opções para os clientes".

O Aeroporto de Sharjah está conectado a mais de 100 destinos por meio de 33 companhias aéreas internacionais em 62 países. A Índia ficou em primeiro lugar entre os destinos de viagens internacionais mais renomados, considerando o número de passageiros, registrando mais de 3,4 milhões de passageiros. A Arábia Saudita ficou em segundo lugar, seguida pelo Paquistão, com um número total de passageiros de mais de 1,5 milhão e 1,2 milhão, respectivamente. As três cidades preferidas em 2023 foram a capital do Catar, Doha, com um total de mais de 723 mil passageiros, registrando um crescimento acima de 95% em comparação com o ano passado. Ela foi seguida por Daca, com mais de 633 mil passageiros, e pelo Cairo, com cerca de 488 mil passageiros.

