Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai instala mais de 360 quilômetros de dutos de fibra óptica em 2023

Saeed Mohammed Al Tayer, MD e CEO da DEWA, ressaltou que a rede inteligente que a DEWA está implementando, com investimentos totais de AED7 bilhões, um pouco menos de US$ 2 bi, é parte integrante da estratégia da entidade de desenvolver uma infraestrutura de última geração para gerenciar instalações e serviços por meio de sistemas inteligentes e integrados que usam as tecnologias mais recentes.

A rede FO suporta o Centro de Operações de Rede InfraX, que a DEWA implementou em colaboração com a Huawei para fornecer serviços digitais pioneiros e para aprimorar os serviços inteligentes e os serviços de valor agregado de data center e computação em nuvem da Digital DEWA.

A InfraX é uma subsidiária da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai sob a Digital DEWA, o braço digital da autoridade. A rede de fibra também desempenha um papel fundamental na garantia da continuidade de serviços de comunicação inovadores com padrões internacionais nos Emirados Árabes Unidos e na expansão de seu uso.