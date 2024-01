Exposição 'World of Coffee 2024' contará com 1.650 empresas e marcas de 51 países; organizações brasileiras participam

DUBAI, 15 de janeiro de 2024 (WAM) -- A DXB LIVE, a agência de experiência e gestão integrada de eventos do Dubai World Trade Centre (DWTC), anunciou que a terceira edição da exposição 'World of Coffee 2024', de 21 a 23 de janeiro de 2024 no DWTC, contará com a participação de 1.650 empresas e marcas de 51 países. O evento de três dias, realizado em colaboração com a Specialty Coffee Association, contará com empresas e marcas de café de países como EUA, Alemanha, Canadá, Eslováquia, Portugal, Irlanda, Kuwait, Noruega, Taiwan, Tailândia, Paquistão, Irã e Austrália, entre muitos outros.

A edição de 2024 contará com a participação de sete pavilhões nacionais, o dobro da edição anterior, com uma forte presença da Índia, Mianmar, Ruanda, Uganda, Equador, Costa Rica e El Salvador.

Khalid Al Hammadi, vice-presidente sênior da DXB LIVE, expressou confiança de que o evento será uma oportunidade significativa para os expositores mostrarem produtos inovadores, serviços e projetos pioneiros nesse setor dinâmico. "Além disso, ela também proporcionará um fórum produtivo para a interação entre expositores e visitantes de várias partes do mundo para o intercâmbio de percepções valiosas, conhecimentos especializados e inovações no setor cafeeiro. Ao reunir participantes do setor, pioneiros, influenciadores e funcionários seniores sob o mesmo teto, temos o compromisso de desenvolver a exposição e fortalecer sua reputação. Estamos em constante busca para aprimorar seu papel fundamental como um participante ativo e influente no desenvolvimento do setor cafeeiro local, regional e globalmente", disse.