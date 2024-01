Governante de Sharjah explora inovações em fazendas de trigo em Mleiha

Além disso, o Dr. Sultan foi informado sobre as diversas variedades de trigo, seus estágios de crescimento e os resultados de experimentos e estudos realizados para aprimorar as práticas agrícolas e garantir a produção de culturas saudáveis e ricas em nutrientes.

À medida que a fazenda de trigo entra em seu segundo ano, se inicia uma nova fase no projeto de segurança alimentar dirigido pelo governante de Sharjah, com o objetivo de fornecer colheitas de trigo premium, orgânicas e com o mais alto teor de proteína, livres de pesticidas e substâncias nocivas.

Na integração do segundo e terceiro estágios, a fazenda utiliza 300 toneladas de sementes de alta pureza provenientes de diversos locais. Antes do plantio, são aplicadas 24 mil toneladas de fertilizantes orgânicos, e vários fertilizantes orgânicos também são usados após o plantio, adaptados ao estágio de crescimento da safra de trigo.

A fazenda possui um lago de irrigação com capacidade de 48 mil metros cúbicos, extraindo e bombeando água para irrigação por meio de uma sala com nove bombas capazes de fornecer 430 metros cúbicos de água por hora.

Durante a visita, o xeique Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi foi acompanhado por Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministro da Saúde e Prevenção, e por vários funcionários.