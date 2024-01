Índia: Novas iniciativas tiram cerca de 248 milhões de pessoas da pobreza

B V R Subrahmanyam, CEO do NITI Aayog, elogiou a publicação do estudo, divulgado nesta segunda-feira pelo professor Ramesh Chand, membro dessa agência governamental nodal.

A elevação de alto nível dos indianos da pobreza entre os anos fiscais de 2013-14 e 2022-23 representa uma redução de 17,89 pontos percentuais em seu número. O ano fiscal da Índia começa em 1º de abril e termina em 31 de março do ano seguinte.

"O estado de Uttar Pradesh registrou o maior declínio no número de pessoas pobres, com 59,4 milhões de indianos escapando da pobreza multidimensional durante esses anos, seguido pelo estado de Bihar, com 37,7 milhões, pelo estado de Madhya Pradesh, com 23 milhões, e pelo estado de Rajasthan, com 18,7 milhões", de acordo com o estudo.

A pobreza multidimensional foi eliminada para 248 milhões de indianos por meio de iniciativas governamentais para tratar de todas as dimensões da pobreza.

"Decisões recentes, como a extensão da distribuição gratuita de grãos alimentícios por mais cinco anos, exemplificam essas iniciativas", de acordo com o documento. "Vários programas voltados para a saúde materna, distribuição de combustível limpo para cozinhar, melhor cobertura de eletricidade e campanhas transformadoras, como a Clean India Mission e a Water to Every Household Mission, elevaram coletivamente as condições de vida e o bem-estar geral da população", concluiu a análise.