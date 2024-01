ABU DHABI, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu um decreto federal para nomear o xeique Abdulla bin Mohammed Al Hamed como presidente do Escritório Nacional de Mídia com o posto de ministro. O decreto será publicado no diário oficial e entrará em vigor a partir da data de emissão.