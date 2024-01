CAPITAIS MUNDIAIS, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- Os preços do ouro caíram durante as negociações desta terça-feira, perdendo cerca de US$ 7 nas negociações à vista.

A partir das 09h41, horário dos Emirados Árabes Unidos, o metal caiu 0,34% ou US$ 7,01, chegando a US$ 2.047,95 por grama.

Os contratos futuros de ouro para fevereiro de 2024 caíram 0,38%, ou US$ 7,7, chegando a US$ 2.051,3 por grama.