ADNOC Drilling inicia as operações de 2024 com duas plataformas híbridas

Permitindo que as equipes das plataformas otimizem o uso do motor e reduzam o consumo de combustível, os sistemas híbridos empregados também ajudarão a melhorar a eficiência geral, permitindo que as equipes gerenciem cargas mais estáveis e reajam rapidamente às demandas flutuantes de energia. Isso, por sua vez, pode estender significativamente a vida operacional da própria plataforma.

Do ponto de vista ambiental, além de reduzir as emissões gerais, as plataformas híbridas normalmente operam com níveis de ruído mais baixos, o que ajuda a minimizar o impacto no ambiente ao redor.

Comentando sobre o anúncio desse marco, Abdulrahman Abdullah Al Seiari, CEO da ADNOC Drilling, ressaltou que a inclusão de plataformas híbridas na frota marca o mais recente esforço da ADNOC Drilling de olho na meta de reduzir a intensidade de gases de efeito estufa em 25% até 2030, além de apoiar a meta Net Zero da ADNOC até 2045. "Em toda a nossa frota, começamos a incorporar sistemas de armazenamento de energia em baterias, soluções digitais destinadas a otimizar a distribuição de energia e operações de apoio à eletrificação, que, combinadas, ajudaram a gerenciar o uso de combustível e as emissões de equipamentos. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando para introduzir soluções de energia solar em nossos campos para ajudar a reduzir ainda mais nossa pegada de carbono geral", acrescentou.

A ADNOC Drilling também contribuiu para iniciativas de captura e armazenamento de carbono (CCS) nos últimos anos. Em 2023, a empresa, em nome da ADNOC, entregou o primeiro poço de injeção de dióxido de carbono (CO2) totalmente sequestrado do mundo em um aquífero salino de carbonato. Parte da alocação de US$ 23 bilhões da ADNOC para soluções de baixo carbono e projetos de referência para descarbonizar suas operações, o poço armazenará permanentemente um mínimo de 18 mil toneladas de CO2 por ano.

Além de acelerar os esforços de descarbonização da ADNOC, o projeto permitirá a produção de amônia de baixo carbono para ajudar nossos clientes a descarbonizar. Outro projeto semelhante de captura de carbono envolvendo a ADNOC Drilling está na iniciativa Habshan. A iniciativa visa capturar e armazenar permanentemente 1,5 milhão de toneladas de emissões de CO2 anualmente em formações geológicas subterrâneas.

Em termos de transição de energia, no início de 2023, a empresa uniu forças com a Masdar, a principal empresa de energia renovável dos Emirados Árabes Unidos, para apoiar seus esforços de desenvolvimento de projetos de energia geotérmica, aproveitando seu conhecimento técnico de perfuração líder do setor. Focada na captura do calor gerado pelo núcleo da Terra, a energia geotérmica tem grande potencial como fonte de energia estável e confiável quando comparada a outras energias renováveis.