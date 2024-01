Emir do Kuwait recebe o governante de Ras Al Khaimah

KUWAIT, 24 de janeiro de 2024 (WAM) - O xeique Meshal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir do Kuwait, recebeu o xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, no Palácio Bayan durante visita oficial ao país.

Saud bin Saqr transmitiu as saudações do presidente emirático, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ao emir do Kuwait e votos de mais progresso e prosperidade para o Estado do Kuwait e seu povo. O emir do Kuwait retribuiu as saudações.

O governante de Ras Al Khaimah parabenizou o emir por ter assumido o poder, o desejando sucesso na continuidade da jornada de desenvolvimento e progresso do país.