Crescente Vermelho dos Emirados reforça iniciativas humanitárias e de desenvolvimento na Síria

LATAQUIA, 25 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês) trabalha para reforçar seu compromisso com programas humanitários e de desenvolvimento na Síria. A autoridade está ativamente envolvida na distribuição de assistência de inverno para as pessoas afetadas pelo terremoto na província de Latakia, intensificando os esforços de socorro para enfrentar os desafios humanitários subsequentes.

Durante sua visita à Síria, a delegação do ERC, liderada por Khalfan Sarhan Al Rumaithi, diretor do Departamento de Voluntários da ERC, distribuiu ajuda humanitária, incluindo alimentos, roupas de inverno e cobertores, como parte da campanha "Be Their Warmth". A iniciativa tem como objetivo ajudar as pessoas a enfrentar as condições rigorosas do inverno e é conduzida em colaboração com o Crescente Vermelho Árabe Sírio (SARC). O ERC trabalha em estreita coordenação com sua contraparte síria para alcançar as áreas mais afetadas e apoiar os grupos mais vulneráveis afetados pelas repercussões do terremoto.

Nos projetos de desenvolvimento, os esforços em andamento estão concentrados na conclusão da construção de 1.000 unidades habitacionais para os indivíduos afetados, distribuídas em sete locais em Latakia. Recentemente, 237 unidades foram entregues em três locais, e as 763 unidades habitacionais restantes estão programadas para serem entregues no primeiro trimestre deste ano.