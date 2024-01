Embaixador dos EAU se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados do México

CIDADE DO MÉXICO, 25 de janeiro de 2024 (WAM) -- Ahmed Hatem Al Menhali, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no México, se reuniu com Marcela Guerra Castillo, presidente da Câmara dos Deputados, em seu gabinete na capital, Cidade do México.

Durante a reunião, os dois lados analisaram as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e o México e as formas de aprimorar a cooperação entre os países em vários campos. Além disso, os dois exploraram as principais conquistas da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP28), realizada na Expo City Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023, e que foi concluída com um acordo histórico de 198 Partes, o Consenso dos Emirados Árabes Unidos.

As partes também discutiram a importância da reunião parlamentar realizada na COP28, que resultou na ratificação bem-sucedida de um documento em nível multilateral que aborda as reivindicações de financiamento climático, em cooperação com especialistas e tomadores de decisão. Analisaram ainda a cooperação entre os EAU e o México nesse sentido.