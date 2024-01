Khaled Al Ghaith assume o cargo de secretário-geral do Comitê Superior da Fraternidade Humana

ABU DHABI, 25 de janeiro de 2024 (WAM) -- A Presidência do Comitê Superior da Fraternidade Humana aprovou a nomeação do embaixador Khaled Al Ghaith como secretário-geral do Comitê. Al Ghaith atua como embaixador extraordinário e plenipotenciário dos Emirados Árabes Unidos na Malásia desde fevereiro de 2017-- também como embaixador não residente em Brunei.

Sua notável trajetória de carreira inclui várias funções importantes: ministro assistente de Assuntos Econômicos de 2009 a 2016, subsecretário assistente de Assuntos Econômicos no Ministério da Economia em 2007 e embaixador Extraordinário e Plenipotenciário dos EAU na Turquia em 2003, além de ter sido embaixador não residente no Azerbaijão, entre outros cargos.

Com sede em Abu Dhabi, a Secretaria Geral do Comitê Superior da Fraternidade Humana dedica-se a supervisionar e cumprir os objetivos do Comitê, que são centrados na promoção da colaboração nacional, regional e internacional para promover os valores do Documento sobre Fraternidade Humana. O Comitê é co-presidido por sua eminência o professor Mohamed Hussein Al Mahrasawy, ex-presidente da Universidade Al-Azhar, e pelo cardeal Miguel Ángel Ayuso, do Dicastério para o Diálogo Interreligioso no Vaticano.