Ministro de Energia e Infraestrutura dos Emirados reafirma o compromisso do país com a construção de um futuro sustentável

O ministro acrescentou que o sucesso da COP28 reflete o papel pioneiro dos Emirados Árabes Unidos na formação de um futuro alimentado por energia limpa. "A COP28 cumpriu suas promessas e os EAU também o farão. Continuaremos a trabalhar diligentemente para cumprir nossos ambiciosos compromissos climáticos", declarou.

Al Mazrouei acrescentou que no centro desses compromissos estão as metas atualizadas da Estratégia 2050 dos Emirados Árabes Unidos, que garantem um fornecimento de energia equilibrado, sustentável e acessível, com o objetivo final de atingir zero emissões líquidas até 2050.

Em seu primeiro estágio, a estratégia exige a redução das emissões dos setores de água e energia e o alcance de 0% de contribuição de carvão limpo no mix de energia. A estratégia busca aumentar a eficiência do consumo de energia individual e institucional em 42-45% até 2030, em comparação com 2019. Além disso, triplicar a participação da energia renovável até 2030, aumentar a capacidade instalada de energia limpa de 14,2 GW para 19,8 GW até 2030, aumentar a participação da capacidade instalada de energia limpa no mix total de energia para 30% até 2030 e aumentar a contribuição da geração de energia limpa para 32% até 2030 para garantir que o país esteja no caminho certo para atingir suas metas de mitigação das mudanças climáticas.

O ministro emirático destacou que a ação climática está no centro dos planos de desenvolvimento do país, que foi o primeiro país do Golfo a assinar e ratificar o icônico Acordo de Paris e a anunciar uma Iniciativa Estratégica Net Zero até 2050. "Os EAU têm um histórico impressionante no campo da transição energética. Até o momento, investiram mais de US$ 57 bilhões em projetos de energia limpa no país e no exterior. Além disso, por meio da Parceria EAU-EUA para Aceleração da Energia Limpa (PACE), buscamos mobilizar US$ 100 bilhões e implantar 100 novos gigawatts de energia limpa até 2035", declarou Al Mazrouei.

Segundo ele, os Emirados Árabes Unidos aspiram a ser um modelo para uma transição ambiciosa, porém pragmática, para fontes de energia limpa. "Continuamos a atender às necessidades energéticas globais atuais, ao mesmo tempo em que investimos pesadamente nos sistemas de energia limpa do futuro", concluiu.