Presidente dos EAU visita o rei do Bahrein em sua residência em Abu Dhabi

A reunião também contou com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro para assuntos especiais da Corte Presidencial; Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e vários xeiques e autoridades.

Do lado do Bahrein, participaram da reunião o tenente-general xeique Nasser bin Hamad Al Khalifa, conselheiro de Segurança Nacional, secretário-geral do Conselho Supremo de Defesa e comandante da Guarda Real; xeique Khalid bin Hamad Al Khalifa, primeiro vice-presidente do Conselho Supremo da Juventude e Esportes (SCYS), presidente da Autoridade Geral de Esportes (GSA) e Presidente do Comitê Olímpico do Bahrein (BOC).