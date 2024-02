Dubai Taxi Company anuncia a expansão da frota de táxis nos aeroportos de Dubai; 350 novos táxis ecológicos são adicionados

Mansoor Rahma Al Falasi, CEO da Dubai Taxi Company, enfatizou que a decisão de dobrar a frota de táxis do aeroporto de 350 para 700 é um movimento estratégico que visa promover os serviços de táxi no aeroporto e aumentar as viagens em 30%, reduzindo assim o tempo de espera e oferecendo serviços mais rápidos aos passageiros. "Isso reflete a imagem sofisticada e civilizada de Dubai, ressaltando o compromisso do emirado com a melhoria e o desenvolvimento contínuos de seus serviços. Também se alinha com a crescente demanda por táxis devido ao aumento do tráfego de passageiros nos aeroportos de Dubai", disse.

Al Falasi acrescentou que a expansão reforçará a capacidade operacional da Dubai Taxi em resposta ao aumento do tráfego de passageiros e à crescente demanda por serviços de táxi nos aeroportos do emirado. "A Dubai Taxi não poupará esforços para fornecer serviços de transporte que atendam aos mais altos padrões, em harmonia com a reputação global do emirado como um destino turístico de primeira linha", observou Al Falasi.

O CEO da Dubai Taxi Company declarou ainda que a empresa oferece uma série de veículos, incluindo limusines luxuosas e veículos elétricos. Todos os veículos são meticulosamente regulados e monitorados pelos centros de controle da Dubai Taxi Company, garantindo a segurança e a eficiência das operações de transporte para os passageiros.

Al Falasi destacou ainda que a expansão da frota de veículos da empresa reafirma seu compromisso de fortalecer ainda mais sua posição de destaque como fornecedora líder de soluções de mobilidade no emirado de Dubai. Também reafirma o papel da empresa como a maior operadora de táxis do emirado, aumentando sua participação no mercado por meio da duplicação de sua frota nos aeroportos de Dubai, impactando positivamente as receitas da empresa.

Ahmed Bahrozyan, CEO da Public Transport Agency, lembrou que, à luz do crescente crescimento testemunhado pelo Aeroporto Internacional de Dubai, com a expectativa de que o número de passageiros chegue a cerca de 88 milhões em 2024, a Autoridade de Estradas e Transportes (RTA) decidiu equipar a Dubai Taxi Company, como prestadora exclusiva de serviços de táxi no aeroporto, com mais 350 placas de veículos.

"A medida aumentará a capacidade operacional da empresa para acompanhar o rápido crescimento e a evolução dos aeroportos de Dubai. Isso reflete nossa vontade de oferecer serviços de transporte de alto nível aos passageiros que chegam aos aeroportos de Dubai e aos que viajam dentro do país, 24 horas por dia. Reconhecemos e apreciamos os esforços extraordinários da Dubai Taxi em oferecer serviços de transporte diferenciados que se alinham com os mais altos padrões internacionais", completou.