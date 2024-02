Emirados Árabes Unidos recebe o 10º grupo de crianças palestinas feridas e pacientes com câncer

ABU DHABI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O décimo grupo de crianças palestinas feridas e pacientes com câncer chegou aos Emirados Árabes Unidos na quarta-feira, em resposta às diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. O líder determinou que 1.000 crianças feridas e 1.000 pacientes com câncer da Faixa de Gaza recebam tratamento nos hospitais dos Emirados Árabes Unidos.

Partindo do Aeroporto Internacional de Al Arish, o avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, transportando 86 palestinos com necessidade urgente de assistência médica, acompanhados de seus familiares. A Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM) acompanhou o avião e conversou com as famílias palestinas em sua chegada. Elas elogiaram o modelo único dos Emirados Árabes Unidos no atendimento às necessidades humanitárias urgentes do povo palestino.

As famílias elogiaram a resposta rápida dos Emirados Árabes Unidos como um forte testemunho de seu compromisso estabelecido de apoiar os palestinos em tempos difíceis. Eles também elogiaram os esforços incansáveis das equipes médicas e de voluntários que ofereceram apoio inabalável aos pacientes durante toda a viagem.