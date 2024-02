Governante do Ras Al Khaimah recebe embaixador húngaro

RAS AL KHAIMAH, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu Karoly Benes, embaixador da República da Hungria nos Emirados Árabes Unidos.

O governante de Ras Al Khaimah deu as boas-vindas ao embaixador e o desejou sucesso no desempenho de suas funções e no fortalecimento dos laços entre os Emirados Árabes Unidos e a Hungria em vários campos.

Por sua vez, Benes retribuiu os desejos - elogiando os fortes laços que seus países compartilham.