Abdullah bin Zayed recebe ministro do Exterior da Espanha para discutir desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 8 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, e José Manuel Albarez, homólogo espanhol, discutiram os acontecimentos no Oriente Médio e repercussões, especialmente no nível humanitário.

Durante uma reunião realizada em Abu Dhabi, os dois discutiram os esforços da comunidade internacional para alcançar um cessar-fogo duradouro na Faixa de Gaza e intensificar o fornecimento de ajuda humanitária aos civis.

O xeique Abdullah enfatizou a importância de fortalecer a ação internacional para atender às necessidades humanitárias do povo palestino e a necessidade de ter um sistema sustentável para fornecer ajuda e assistência médica aos civis em Gaza com segurança. Afirmou também o apoio dos Emirados Árabes Unidos a todos os esforços regionais e internacionais feitos para alcançar um cessar-fogo duradouro, o que contribui para acabar com o extremismo, as tensões e a violência na região e proteger a vida dos civis.