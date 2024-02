Bia Haddad derrota Linette após batalha no Mubadala Abu Dhabi Open

ABU DHABI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) - Beatriz Haddad Maia derrotou Magda Linette na partida feminina mais longa do ano até o momento no WTA de 2024 no Mubadala Abu Dhabi Open, apresentado pelo Conselho Esportivo de Abu Dhabi. A disputa, que incluiu dois tie-breaks, durou três horas e 42 minutos.

Bia Haddad e Linette se envolveram em um jogo de três sets que ficou apenas 13 minutos de se tornar a partida mais longa da história do WTA, com os dois primeiros sets decididos no tie-break.

A tenista brasileira, que está classificado para as quartas de final da competição de duplas ao lado da compatriota Luisa Stefani, venceu o tie-break decisivo no final do primeiro set. O segundo foi semelhante, com Linette o vencendo e levando a partida para um set final, vencido pela brasileira.