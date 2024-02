Cúpula Mundial de Governos anuncia detalhes da Agenda 2024

No primeiro dia, haverá várias sessões do Fórum do Futuro do Trabalho e do Fórum do Futuro da Mobilidade, além de uma mesa redonda ministerial sobre Ação Climática por meio da Promoção de Finanças Sustentáveis, uma mesa redonda sobre Empresas Familiares e uma mesa redonda sobre Descoberta Científica e Aplicações, que receberá um grupo de ganhadores do Prêmio Nobel.

O segundo dia sediará o Fórum de Geotecnologia e Política, o Fórum de Inteligência Artificial, o Fórum de Intercâmbio de Experiências Governamentais, o Fórum SDGs em Ação, o Fórum de Serviços Governamentais, o Fórum de Administração Pública Árabe e o Fórum de Indústria e Tecnologia Avançada. Os tópicos a serem discutidos variam de desafios e oportunidades de IA, passando pela economia espacial até a descarbonização.

O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, discursará em uma sessão importante durante a cúpula. A xeica Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente da Autoridade de Cultura e Artes de Dubai, também participará de uma sessão sobre a nova visão governamental para os setores criativos. As estratégias para investimentos sustentáveis em mercados emergentes estarão entre as áreas de foco no último dia da Cúpula, durante o Fórum de Economias Emergentes. Outros eventos incluem o Fórum do Futuro do Espaço, o Fórum Global de Saúde, o Fórum do Futuro da Educação e várias mesas-redondas que abordam a IA responsável e a transformação digital, entre outros tópicos.

A Cúpula Mundial de Governos apresentará vários prêmios globais, incluindo o prêmio de Melhor Ministro do Mundo, o Dubai International para Melhores Práticas de Desenvolvimento Sustentável, o Prêmio de Inovações Governamentais Criativas, o Prêmio Global para os Melhores Aplicativos Governamentais e o Prêmio de Excelência Governamental Global.