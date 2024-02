Museu do Futuro: De uma ideia na Cúpula Mundial de Governos ao marco icônico de Dubai

Sua Alteza também dirigiu o estabelecimento da Dubai Future Foundation, que foi a primeira do gênero no mundo na época, e a formação de um Conselho para a Fundação presidida pelo xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, para gerenciar a institucionalização da modelagem do futuro.

A construção começou em 2017, e a impressão 3D foi usada para imprimir partes grandes e principais do museu. Em 2018, o trabalho estrutural foi concluído. Em outubro de 2020, o governante de Dubai colocou a última peça da fachada externa do museu, que é feita de aço inoxidável e consiste em 1.024 peças fabricadas por um processo especializado assistido por robô, cobrindo uma área total de 17.600 metros quadrados.

A inauguração ocorreu em 22 de fevereiro de 2022, marcando a abertura oficial do museu para o mundo. Em um ano, o museu recebeu mais de um milhão de visitantes de 163 países. Ele incorpora princípios de design sustentável e tecnologias avançadas, sintetizando o espírito de inovação de Dubai. A estrutura de aço não convencional, criada digitalmente usando ferramentas paramétricas, desafia as normas arquitetônicas. Reconhecido com a certificação LEED Platinum, ele apresenta um projeto, uma construção e uma operação exemplares e ecologicamente corretos.

A energia solar alimenta mais de 30% das necessidades do museu, complementada por uma iluminação de LED com eficiência energética e tecnologia de vidro de última geração que melhora o isolamento térmico. Os jardins que cercam o museu exibem a flora nativa, incluindo árvores Ghaf, Sidr, Palmeira e Acácia, adaptadas para prosperar nas condições locais e gerenciadas de forma sustentável por meio de sistemas de irrigação inteligentes.

Adornada com uma intrincada caligrafia árabe com citações do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, feitas pelo artista dos emirático, Mattar bin Lahej, a fachada do museu é um testemunho do patrimônio cultural e da liderança visionária, convidando os visitantes a explorar as possibilidades ilimitadas do futuro.