Presidente dos Emirados Árabes Unidos emite decreto federal nomeando o diretor-geral da Autoridade Geral de Esportes

ABU DHABI, 8 de fevereiro de 2024 (WAM) - O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu um decreto federal nomeando Ghanim Mubarak Al Hajeri diretor-geral da Autoridade Geral de Esportes.

Com mais de 30 anos de experiência, Al Hajeri ocupou vários cargos de liderança em diversas áreas. Atuou como diretor-geral da instituição pública Zoo & Aquarium, além de outros cargos no setor bancário. Ele é membro de vários conselhos e comitês esportivos no país, incluindo o Conselho de Coordenação Esportiva, a Federação de Handebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEHF), a Federação de Vôlei dos Emirados Árabes Unidos e o Comitê Temporário da Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (FATC).

Al Hajeri obteve um MBA em Administração Executiva de Negócios, além de um diploma de bacharel em Estudos Internacionais.