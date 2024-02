Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA: Taiti derrota a Argentina por 4 x 3

DUBAI, 16 de fevereiro de 2024 (WAM) - A seleção do Taiti derrotou a equipe argentina na partida de abertura da Copa do Mundo de Beach Soccer, em Dubai.

Lucas Ponzetti completou uma bela jogada de equipe com uma finalização para abrir o placar. O segundo tempo foi todo do Taiti. Depois de Heirauarii Salem ter empatado com um gol de cabeça, Raimana Li Fung Kuee colocou a equipe à frente com um gol de falta. No terceiro tempo, Roonui Tinirauarii e Salem marcaram gols de bicicleta para encerrar a disputa. A Argentina ainda marcou um segundo gol com Ponzetti, seguido de Pomar.