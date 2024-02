Ministro emirático do Exterior e diretora-geral da UNESCO discutem perspectivas de cooperação cultural e educacional

Por sua vez, a diretora-geral da UNESCO ressaltou as relações de cooperação com os EAU - elogiando o apoio contínuo do paísà organização, seus objetivos e projetos em várias partes do mundo.

A reunião contou com a presença do xeique Salem bin Khalid Al Qassimi, ministro da Cultura; Noura bint Mohammed Al Kaabi, ministra de Estado; e Ali Abdullah Al Ali, representante Permanente dos EAU na UNESCO.