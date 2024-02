Peru busca aprender boas práticas no setor trabalhista na Cúpula Mundial de Governos, diz ministro do país

Por Marta Cruzado

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Peru participou da Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) 2024 com o objetivo de aprender sobre boas práticas no setor de trabalho para educar seus cidadãos a fim de aumentar a produtividade do país e reduzir a pobreza, disse Daniel Maurate, ministro peruano do Trabalho e Promoção do Emprego, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante o evento em Dubai nesta semana.

O ministro destacou que, apesar dos abundantes recursos do Peru, alcançar o desenvolvimento é um desafio devido à fraqueza do capital humano. Essa questão foi discutida depois que o ministro participou de um painel sobre o futuro dos recursos humanos do governo. Maurate enfatizou a necessidade de abordar esse desafio, observando que, em alguns países, as pessoas lutam para conseguir empregos por serem superqualificadas, enquanto no Peru e na América Latina, o problema está no fato de as pessoas serem subqualificadas.