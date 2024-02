WAM e Al Qasimia University assinam MoU sobre cooperação em treinamento de mídia

Mohamed Jalal Alrayssi disse que o MoU, que se concentra no campo do treinamento de mídia, é o início de uma cooperação frutífera com a universidade dentro da estrutura dos esforços da WAM para expandir suas parcerias e fortalecer sua cooperação com instituições acadêmicas no país, aproveitando suas capacidades e experiência que se estendem por quase 48 anos, para atender aos alunos das faculdades de mídia nas universidades do país e treiná-los como os futuros quadros que levarão a bandeira do trabalho de mídia e transmitirão a mensagem da nação para o mundo. Alrayss elogiou a Universidade Al Qasimia e seu papel em fornecer ao país graduados qualificados em várias especializações e campos, incluindo o setor de mídia por meio da Faculdade de Comunicação.