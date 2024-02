EAU envia cinco padarias automáticas para Al Arish em preparação para entrar na Faixa de Gaza

Em um comunicado, Rashid Mubarak Al Mansouri, secretário-geral do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), afirmou que o país não poupará esforços para suprir as necessidades dos palestinos e aumentar todas as formas de apoio e resposta humanitária para reduzir o sofrimento das pessoas afetadas pelos eventos em Gaza.

Al Mansouri disse que as padarias fornecidas pelos Emirados Árabes Unidos, quando estiverem em funcionamento, contribuirão para atender a uma grande parte das necessidades alimentares dos palestinos e aliviar as terríveis condições humanitárias pelas quais eles estão passando atualmente.

O representante da entidade explicou que o ERC continua a mobilizar suas capacidades de ajuda, humanas e logísticas, e a impulsionar seus programas e iniciativas humanitárias no âmbito da operação humanitária "Gallant Knight 3" lançada pelos Emirados para apoiar os palestinos.

A ajuda total dos Emirados fornecida ao povo palestino dentro da operação humanitária "Gallant Knight 3" até 17 de fevereiro de 2024 foi de mais de 15.700 toneladas, com 162 aviões de carga enviados. Os Emirados Árabes Unidos também lançaram seis usinas de dessalinização de água com uma capacidade para cerca de 1,2 milhão de galões por dia, que beneficiam diretamente os residentes de Gaza.