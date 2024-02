Governo emirático envia cinco padarias automáticas para Al Arish, no Egito, com destino final à Faixa de Gaza

AL ARISH, 18 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos enviaram cinco padarias automáticas para a cidade egípcia de Al Arish. Na sequência, elas serão enviadas para a Faixa de Gaza, como parte da operação humanitária "Gallant Kinght 3" para apoiar o povo da Palestina. A iniciativa é uma resposta à grave escassez de pão no enclave durante as circunstâncias atuais. As padarias fornecidas pelos Emirados Árabes Unidos, quando estiverem em operação, atenderão às necessidades diárias de mais de 420 mil pessoas.

A capacidade de produção de cada padaria é de cerca de 17.500 pães por hora. Os Emirados Árabes Unidos serão responsáveis pelo fornecimento de farinha, diesel e outros materiais para garantir a operação das cinco padarias 24 horas por dia. Os EAU também pagarão os salários das pessoas que operarão e supervisionarão as padarias em Gaza.

Em um comunicado, Rashid Mubarak Al Mansouri, secretário-geral do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), afirmou que os Emirados Árabes Unidos não pouparão esforços para suprir as necessidades necessárias dos palestinos e aumentar todas as formas de apoio e resposta humanitária para reduzir o sofrimento das pessoas afetadas pelos eventos em Gaza.