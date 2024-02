Mohammed bin Rashid: Comércio exterior não petrolífero de bens e serviços dos EAU ultrapassou AED 3,5 trilhões em 2023 pela primeira vez

E afirmou que os Emirados estão hoje no centro do movimento comercial internacional. "Nossos compromissos econômicos com todos continuam", reiterou.

Superando os desafios do comércio global

O crescimento recorde do comércio exterior não petrolífero do país coincidiu com um aumento contínuo no valor das exportações não petrolíferas em 2023, ultrapassando AED 441 bilhões (USD 120 bilhões), com uma taxa de crescimento de 16,7% em comparação com 2022, e as exportações de 2023 mais do que dobraram em relação às exportações de 2018 e estão perto de alcançar o dobro das exportações de 2019, já que aumentaram 28% em comparação com 2021, bem como 66% em comparação com 2020 e 84% em comparação com 2019.

A contribuição das exportações de bens não petrolíferos para o comércio exterior geral do país aumentou para 17,1%, ante 14,1% em 2019 e 13% em 2018.

O crescimento recorde no comércio exterior total e nas exportações não petrolíferas foi acompanhado por um aumento semelhante nas reexportações, que atingiram AED 690 bilhões (USD 188 bilhões), um crescimento de 6,9% em comparação com 2022 e uma taxa de crescimento de 27,7% em comparação com 2021. As reexportações mantiveram a tendência de crescimento nos últimos anos, com exceção de 2020, que é considerado um ano excepcional devido à pandemia de Covid-19 e aos fechamentos que a acompanharam em todo o mundo.

As importações também aumentaram para AED 1,4 trilhão (USD 380 bilhões), um crescimento de 14,2% em comparação com 2022. As 10 principais commodities importadas alcançaram um crescimento de 20,9% em 2023 em comparação com 2022, e o restante das commodities cresceu 6,3%. As commodities importadas mais importantes são ouro, telefones, óleos de petróleo, carros e diamantes.