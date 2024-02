Sharjah: 'Xposure 2024 Conservation Summit' recebe presidente de associação Yanomami, o brasileiro Junior Hekurari, como convidado de honra

SHARJAH,18 de fevereiro de 2024 (WAM) - A 8ª edição do Festival Internacional de Fotografia Xposure, organizado pelo Escritório de Mídia de Sharjah (SGMB, na sigla em inglês), receberá o ativista ambiental Junior Hekurari, líder da tribo Yanomami na Amazônia, durante a "Cúpula sobre Conservação" como parte dos eventos do festival. A edição será realizada de 28 de fevereiro a 5 de março no Expo Centre Sharjah.

O evento destacará os esforços extraordinários feitos por Junior Hekurari como um exemplo importante daqueles que causaram impacto na proteção ambiental. Desde a juventude, ele se juntou a ativistas que defendiam a proteção da Amazônia, atuando como presidente da Associação Yanomami e do Conselho Local de Saúde para Populações Indígenas Suburbanas. Ele lutou contra o desmatamento devido à mineração ilegal de ouro e efeitos desastrosos sobre o meio ambiente e os povos indígenas na região de Alto Alegre, Roraima (norte do Brasil).

A cúpula contará com 15 palestrantes, incluindo fotógrafos e conservacionistas renomados, que conduzirão discussões e apresentações sobre questões ambientais urgentes. Entre eles estão Charlie Hamilton James, Florian Schulz, Kathy Moran, Beth Wald, Kiliii Yuyan, Sandesh Kadur, Melody Mnisi, Karabo Magakane, Rifumo Mathebula e Mike Kendrick.