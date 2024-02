Tribunal Federal de Apelações de Abu Dhabi adia audiência no caso da organização terrorista 'Comitê de Justiça e Dignidade' para 7 de março e Ministério Público exige sentença máxima

O Ministério Público exigiu a sentença legal máxima para os réus, com base no Artigo 88 do Código Penal, que afirma que se os crimes foram cometidos com um único propósito e estavam inextricavelmente ligados, eles devem ser considerados um único crime e a punição prescrita para o mais grave desses crimes deve ser imposta. O artigo 90 do Código Penal também estabelece que, se o autor do crime no caso previsto no artigo 88 desta lei tiver sido condenado por um crime punível com uma pena menor, ele deverá ser julgado pelo crime punível com a pena máxima. Nesse caso, o tribunal determinará a execução da pena imposta na última sentença, após deduzir o que foi efetivamente executado da sentença anterior.

Organização terrorista "Comitê de Justiça e Dignidade"

As alegações do Ministério Público se estenderam por duas sessões distintas. Na primeira sessão, que durou cerca de cinco horas e contou com a presença dos advogados dos réus, suas famílias e representantes da mídia, a promotoria apresentou suas provas contra os réus sob a acusação de estabelecer e administrar uma organização terrorista clandestina nos EAU (Comitê de Justiça e Dignidade), com o objetivo de cometer atos terroristas e coletar e lavar dinheiro para servir à organização.

A promotoria apresentou provas contra os réus, incluindo confissões de um dos réus de que a organização estudou os eventos que coincidiram com as chamadas "Revoluções da Primavera Árabe" para criar um modelo revolucionário semelhante nos Emirados Árabes Unidos.

Houve ainda a confissão do réu de que o primeiro e o segundo réus propuseram a criação da organização terrorista "Comitê de Justiça e Dignidade" como uma organização clandestina separada da organização terrorista "Reform Call", com a intenção de instigar uma revolução violenta que envolveria confrontos com o pessoal de segurança, resultando em mortes e na interrupção de funções essenciais do Estado.

O réu também confessou que o método da organização terrorista acima mencionada se baseava em cultivar a raiva e o ressentimento generalizados na sociedade, buscando manipular essas emoções em protestos de rua em massa que inevitavelmente se tornariam violentos por meio de confrontos com as forças de segurança, podendo resultar em vítimas e feridos.