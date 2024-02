Aeroporto de Dubai supera meta e recebe 87 milhões de passageiros em 2023, um aumento de 31,7% em relação ao ano anterior

DUBAI,19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) concluiu um ano recorde de conquistas e crescimento extraordinário ao receber 87 milhões de passageiros em tráfego anual em 2023, superando não apenas a previsão anual da Dubai Airports, mas também os níveis de tráfego anteriores à pandemia. O desempenho marca a conclusão bem-sucedida e antecipada da jornada de recuperação do DXB, solidificando ainda mais sua posição como o principal aeroporto do mundo em tráfego internacional de passageiros.

O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, lembrou que o desempenho do DXB em 2023 é um testemunho da liderança visionária e da determinação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, para alcançar crescimento e excelência em todos os setores, superando todos os desafios ao longo do caminho. "Esse desempenho excepcional ressalta o surgimento de Dubai como o destino turístico mais popular do mundo e seu papel fundamental no comércio global, facilitado pela conectividade inigualável, pela capacidade de aviação e pela infraestrutura de logística que foi construída de forma constante ao longo dos anos sob a liderança de Sua Alteza", afirmou.

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum acrescentou que Dubai estabele novos padrões de referência na experiência do passageiro com níveis de excelência e tecnologias inovadoras que redefinem constantemente os serviços aeroportuários. "Consistente com o objetivo da Agenda Econômica de Dubai D33 de consolidar o status de Dubai como uma das três principais cidades do mundo para turismo e negócios na próxima década, a cidade continua a crescer rapidamente como um hub de aviação global e o gateway preferido do mundo para viajantes internacionais. Ao celebrarmos essas conquistas, continuamos comprometidos em aprimorar ainda mais a posição de liderança de Dubai no cenário global", continuou.