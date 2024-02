Agência Ambiental de Abu Dhabi registra o primeiro ninho de tartaruga verde rara de Abu Dhabi

Al Hashmi observou que normalmente é realizado o monitoramento anual de todas as áreas de nidificação reconhecidas e em potencial e, embora as tartarugas verdes se alimentem extensivamente em prados de ervas marinhas em Abu Dhabi, nunca foi encontrada nenhuma evidência que sugira que elas tenham feito ninhos em qualquer outro local do emirado. "Também vimos em estudos anteriores de rastreamento por satélite das tartarugas verdes de Abu Dhabi que a maioria migrou para Omã para fazer o ninho antes de retornar às nossas águas", explicou.

E acrescentou que a ilha onde o ninho foi visto é caracterizada por várias praias pequenas e isoladas, separadas por afloramentos rochosos - um contraste com as praias longas e largas de Omã, onde as tartarugas marinhas verdes fazem seus ninhos em abundância, razão pela qual este é um avistamento inesperado. No entanto, a EAD está comprometida em continuar o monitoramento extensivo de todas as praias confirmadas e potenciais para quaisquer ocorrências semelhantes.

"Também registramos um total de 247 ninhos de tartarugas-de-pente este ano, em comparação com 193 ninhos em 2022, com 72% de sucesso de eclosão - um sinal da estabilidade da população dessa espécie nas águas de Abu Dhabi. Esse aumento na atividade de nidificação reflete os esforços contínuos da EAD para proteger suas populações de tartarugas marinhas, sendo a nidificação vista como um indicador-chave de um ecossistema marinho saudável", comemorou.

Sete espécies de tartarugas marinhas são encontradas em todo o mundo. Quatro delas podem ser vistas nas águas de Abu Dhabi, com uma população total de mais de 6 mil indivíduos, duas das quais - a tartaruga-de-pente e a tartaruga verde - são encontradas predominantemente aqui, com duas outras espécies, a tartaruga-de-cabeça-longa e a tartaruga-oliva, consideradas visitantes ocasionais.

Em Abu Dhabi, a maioria das tartarugas-de-pente e tartarugas verdes foi avistada nas águas da região de Al Dhafra, entre as ilhas de Abu Al Abyadh e Bu Tinah, e nas águas que fazem fronteira com as ilhas de Al Yasat e Muhayimat. Essas áreas oferecem extensos leitos de ervas marinhas, algas marinhas e habitats de recifes de corais.

A nidificação ocorre de meados de março a meados de junho, e mais de 200 ninhos são registrados durante a temporada de nidificação. A eclosão geralmente ocorre entre meados de junho e o início de agosto. As fêmeas são bastante seletivas ao escolher o local do ninho e muitas vezes foram vistas emergindo em uma praia por várias noites consecutivas antes de encontrar um local ideal com areia macia, isolado da atividade humana.