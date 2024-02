Autoridades dos Emirados enviam milhares de cestas básicas e medicamentos para palestinos na Faixa de Gaza

EL ARISH, Egito, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos continuam com o apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza por meio da operação humanitária "Gallant Knight 3", lançada sob as diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

No domingo, a iniciativa entregou mais de 124 mil pacotes, incluindo itens alimentícios, suprimentos médicos, kits de higiene para crianças e idosos, projetores de luz e cobertores. A distribuição incluiu 183 pacotes de alimentos, 23 kits de higiene, cestas de alimentos para crianças, 1.040 itens pesados de vestuário de inverno, 3.402 pacotes de roupas íntimas e 38 cobertores.

A operação apoia 28 cozinhas beneficentes que forneceram 13.280 refeições distribuídas a 53.120 beneficiários. Mais 250 pães foram produzidos para 2.500 beneficiários por meio de um projeto de pão subsidiado.