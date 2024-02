Centro do Departamento Judicial de Abu Dhabi lança campanha de conscientização para combater a violência doméstica

ABU DHABI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Centro de Conscientização Jurídica e Comunitária do Departamento Judicial de Abu Dhabi (ADJD, na sigla em inglês) lançou uma campanha de conscientização ampliada contra a violência doméstica que vai durar três meses.

A campanha "Violência... o Fim da Estabilidade Familiar" tem como objetivo aumentar a conscientização pública sobre várias medidas preventivas contra a violência doméstica, destacar seus efeitos prejudiciais, educar sobre os direitos e obrigações da família e enfatizar as penalidades para os infratores.

O conselheiro Yousef Saeed Al Abri, subsecretário do ADJD, enfatizou o papel vital do Centro na proteção da sociedade por meio de medidas preventivas. Isso inclui aumentar a conscientização jurídica e comunitária para promover o comportamento adequado e defender os direitos garantidos pela lei, se alinhando às diretrizes do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do ADJD.