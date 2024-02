Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA: Emirados vencem a Itália nos pênaltis

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Em um encontro dramático na Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA, os Emirados Árabes Unidos venceram a Itália por 3 a 1 nos pênaltis após o empate sem gols no confronto pelo Grupo A. Gols anulados, bolas na trave e grandes defesas levaram emoção ao público, mas nenhuma das equipes conseguiu desempatar o jogo no tempo regulamentar.

A partida foi para os pênaltis e Jamal Humaid, dos Emirados, se transformou em herói ao defender três das quatro cobranças da Itália. Apesar da derrota nos pênaltis, a Itália ainda terminou em primeiro lugar no grupo devido ao seu saldo de gols superior, com as duas equipes garantindo a passagem para as quartas de final.