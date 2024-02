Mauricinho dá vitória ao Brasil em clássico contra Portugal na Copa do Mundo de Beach Soccer FIFA - EAU 2024

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Brasil venceu Portugal no domingo por 3 a 2 na Copa do Mundo de Beach Soccer da FIFA - EAU 2024 e garantiu vaga nas quartas de final, depois das vitórias sobre Omã por 5 a 3, e agora batendo Portugal por 3 a 2. Na última partida da fase de grupos, na terça, o Brasil enfrenta o México.

Mauricinho marcou o gol da classificação quando o Brasil já estava em desvantagem numérica, mas quem abriu o placar foi Rodrigo, após linda jogada de Mauricinho. O segundo gol brasileiro foi de Catarino, de voleio.

Portugal surpreendeu com dois gols em 41 segundos no início do terceiro período. Bê Martins marcou o primeiro gol com um belo chute, antes de dar o passe para Jordan fazer o segundo. Então, faltando 25 segundos para o fim do tempo normal, Rodrigo fez falta em Bê e foi expulso. O camisa 10 de Portugal cobrou o pênalti que poderia ter dado a classificação ao seu time, mas Bobô defendeu.