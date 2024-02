Mohammed bin Rashid visita a Gulfood 2024

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, visitou a 29ª edição da Gulfood (Gulfood 2024), o maior evento anual de fornecimento de alimentos e bebidas (F&B) do mundo, que começou na segunda no Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTC, na sigla em inglês).

O xeique Mohammed disse que a Gulfood 2024 destaca o papel crescente dos Emirados Árabes Unidos na facilitação do intercâmbio de conhecimento e no fomento de parcerias para promover a excelência em setores globais vitais. Esse papel está firmemente enraizado no compromisso da nação de incentivar a adoção de soluções inovadoras que visam melhorar o crescimento econômico sustentável e o bem-estar humano, afirmou.

E observou também que a organização de eventos como a Gulfood faz parte dos esforços dos Emirados para promover novas soluções para aumentar a eficiência das cadeias de suprimentos globais. O evento também serve como uma plataforma importante para acelerar a colaboração global no setor de alimentos, refletindo o interesse do país em cultivar parcerias entre os setores público e privado e as principais partes interessadas.