Prefeitura de Dubai transforma a rua antiga em atração turística

DUBAI, 19 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Prefeitura de Dubai concluiu com sucesso o projeto da Old Municipal Street em Deira, marcando uma transformação significativa de uma via tradicional em uma movimentada passagem comercial para pedestres e turistas. Estendendo-se da área Ras até o renomado Gold Market, a rua promete uma viagem imersiva ao coração do patrimônio de Dubai.

No projeto, a prefeitura realizou uma reforma abrangente, incluindo o desenvolvimento da pavimentação da rua, a instalação de um novo portão, melhorias na iluminação e a integração de elementos patrimoniais, como o icônico Al Mandus. Para garantir conforto e autenticidade, a rua agora é adornada com áreas de assentos tradicionais e guarda-chuvas inspirados no patrimônio, oferecendo aos turistas um vislumbre da essência histórica de um dos lugares mais antigos de Dubai.

Dawoud Al Hajri, diretor-geral do Município de Dubai, enfatizou a importância estratégica do projeto da Old Municipal Street como parte de uma iniciativa mais ampla para rejuvenescer as áreas históricas de Deira e Bur Dubai, bem como vários locais e mercados históricos em todo o emirado. Al Hajri lembrou que as autoridades trabalham para tornar Dubai mais atraente e estética, oferecendo instalações atraentes e integradas e preservando a identidade arquitetônica histórica do emirado. Segundo ele, o desejo é de consolidar o status de Dubai como um destino turístico global de primeira linha que mescla perfeitamente o fascínio contemporâneo com marcos culturais antigos.