Autoridades dos Emirados defendem solução de dois Estados para o povo palestino na Corte Internacional de Justiça

Os procedimentos perante a Corte destacaram a urgência da situação, com a Assembleia Geral da ONU buscando a orientação da CIJ sobre questões relacionadas à violação contínua de Israel do direito inalienável à autodeterminação do povo palestino. "Após décadas de violenta desumanização, desapropriação e desespero que marcaram a ocupação israelense, as violações resultantes dessa ocupação em todas as partes do Território Palestino Ocupado estão piorando em um ritmo alarmante. Os Emirados Árabes Unidos estão confiantes de que a Corte tem diante de si amplas evidências para ajudá-la a identificar essas violações e determinar suas consequências legais", acrescentou a emirática.

Os Emirados Árabes Unidos expressaram sua confiança de que o parecer consultivo da CIJ sobre as consequências legais das violações de Israel contribuirá significativamente para os esforços internacionais que visam alcançar uma resolução pacífica do conflito de acordo com a lei internacional. "O direito internacional não pode ser um menu à la carte; ele deve ser aplicado igualmente a todos. E isso é ainda mais essencial na longa sombra lançada pela questão palestina: uma injustiça que persiste há mais de sete décadas e que implica os princípios mais fundamentais do sistema internacional - de autodeterminação, de direitos humanos e de nosso anseio mais básico e universal por paz, justiça e liberdade", ressaltou Nusseibeh.

Vale recordar que os procedimentos consultivos da CIJ são um passo importante para reforçar uma solução justa e duradoura. Os Emirados Árabes Unidos continuam firmes em seu compromisso de promover a paz, a justiça e a realização dos direitos do povo palestino. Em dezembro de 2022, a Assembleia Geral das Nações Unidas solicitou que a CIJ fornecesse um parecer consultivo sobre as consequências legais decorrentes das políticas e práticas de Israel no Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental.