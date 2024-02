Governante de Dubai ordena o envio adicional de suprimentos humanitários essenciais para Gaza por meio de ponte aérea de ajuda

DUBAI, 21 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, emitiu diretrizes para facilitar o envio de suprimentos de ajuda urgente mobilizados pela Cidade Humanitária Internacional (IHC, na sigla em inglês) em Dubai como parte de uma ponte aérea de ajuda vital para Gaza por meio do Aeroporto El Arish, no Egito.

Giuseppe Saba, CEO da IHC, lembrou que a cidade apoia proativamente a comunidade humanitária internacional para responder à emergência humanitária em curso e aliviar o sofrimento em Gaza. "A missão da Cidade Humanitária Internacional de Dubai ressoa profundamente com sua dedicação em salvar vidas, atendendo a necessidades médicas urgentes em coordenação com a Organização Mundial da Saúde. Juntamente com nossos parceiros, continuamos dedicados a apoiar os mais vulneráveis em todos os lugares, alinhando-nos com os esforços de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos em relação aos nossos deveres humanitários", disse.

Destacando o compromisso inabalável de Dubai com as missões humanitárias, um voo transportando aproximadamente 11 toneladas métricas de medicamentos e suprimentos médicos obtidos dos estoques da Organização Mundial da Saúde (OMS) decolou nesta quarta-feira (21/02/24) para o aeroporto de El Arish, onde a remessa de ajuda crucial será transferida para uma equipe da OMS, que coordena os envios posteriores para Gaza.